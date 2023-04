В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе прошло большое боксерское шоу. В главном событии вечера Джервонта Дэвис одержал яркую победу над Райаном Гарсией. В андеркарде мегафайта провел поединок украинец Федор Черкашин, представляющий сейчас Польшу, пишет 24 Канал.

Соперником Черкашина был мексиканец Элиас Эспадас, одержавший 22 победы на профи-ринге.

В первых раундах соперники провели неплохой обмен ударами, но Федор был более точным в завершающей стадии. В 7-й трехминутке Черкашин потряс Эспадаса и бросился его добивать. Рефери вмешался и раздался гонг.

