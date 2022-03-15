"Ранили в голову – умер в больнице": подробности трагедии украинского футболиста
Источник:FanDay
Тренер юношеской команды киевского Атлета Вячеслав Зборовский прокомментировал последние события в Украине, а также рассказал о гибели маленького футболиста Дмитрия Евдоченко и его матери Марины Евдоченко.
11 марта от пуль орды погибли 16-летний футболист киевского Атлета Дмитрий Евдоченко и его мама.
К слову 16-летний футболист Евдоченко и его мама погибли от пуль российских оккупантов
"Так и в нашу Атлетовскую семью пришла беда "от освободителей". Дмитрий Евдоченко, занимавшийся в Атлете с самого начала набора команды, с шести лет и до того злосчастного дня.
Его семья выезжала по "коридору" со стороны Чернигова, но их машину расстреляли! Маму и его тетю сразу убили, а его, как и его бабушку, ранили в голову – потом в больнице он скончался... Бабушке сделана операция – ампутирование обеих рук", – сказал Зборовский.
Смерть спортсменов во время войны
- К сожалению, это уже далеко не первая смерть представителя спортивного мира от рук русской орды. 28 февраля в результате взрыва российской бомбы в Киевской области погибли 25-летний игрок Гостомеля Дмитрий Мартыненко и его мать.
- 25 февраля в бою под Киевом погиб 21-летний экс-игрок львовских Карпат Виталий Сапило. Бывший футболист и лейтенант получил звание Героя Украины посмертно.
- В бою под Харьковом погиб бывший биатлонист юниорской сборной Украины Евгений Малышев.