Никогда не простим

Печальное известие известила пресс-служба киевского Атлета. Дмитрий Евдоченко был на грани перехода из детского во взрослый футбол, выступая за 2006 год в составе киевского клуба.

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От пуль врага погибла его мать Марина Евдоченко.

В команде шокированы смертью своего юного игрока и выражают искренние соболезнования родным погибшим.

Потери спортивного мира во время войны

К сожалению, это уже далеко не первая смерть представителя спортивного мира от рук русской орды. 28 февраля в результате взрыва российской бомбы в Киевской области погибли 25-летний игрок Гостомеля Дмитрий Мартыненко и его мать.

В бою под Харьковом погиб бывший биатлонист юниорской сборной Украины Евгений Малышев.

Под Сумами погиб заслуженный тренер Украины по велоспорту судья первой категории Александр Кулик.

25 февраля в бою под Киевом погиб 21-летний экс-игрок львовских Карпат Виталий Сапило. Бывший футболист и лейтенант получил звание Героя Украины посмертно.