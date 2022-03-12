Никогда не простим
Печальное известие известила пресс-служба киевского Атлета. Дмитрий Евдоченко был на грани перехода из детского во взрослый футбол, выступая за 2006 год в составе киевского клуба.
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От пуль врага погибла его мать Марина Евдоченко.
В команде шокированы смертью своего юного игрока и выражают искренние соболезнования родным погибшим.
Потери спортивного мира во время войны
- К сожалению, это уже далеко не первая смерть представителя спортивного мира от рук русской орды. 28 февраля в результате взрыва российской бомбы в Киевской области погибли 25-летний игрок Гостомеля Дмитрий Мартыненко и его мать.
- В бою под Харьковом погиб бывший биатлонист юниорской сборной Украины Евгений Малышев.
- Под Сумами погиб заслуженный тренер Украины по велоспорту судья первой категории Александр Кулик.
- 25 февраля в бою под Киевом погиб 21-летний экс-игрок львовских Карпат Виталий Сапило. Бывший футболист и лейтенант получил звание Героя Украины посмертно.