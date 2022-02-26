Герои не умирают

Виталий – житель села Сокольники, что вблизи Львова. Сапило оборонял Киев от российских боевиков.

Стоящее Эвертон и Манчестер Сити поддержали Украину: видео трогательных объятий Миколенко и Зинченко

Тяжелая потеря в нашей общине – Сокольники. Сапило Виталий Романович. 3.09.2000 – 25.02.2022. Офицер, командир танка, погиб вчера вечером в бою под Киевом,

– говорится в сообщении.

21-летний львовянин был командиром танка. Он оборонял столицу Украины от российских оккупантов, которые любой ценой пытались захватить Киев и закрепиться в нем.

Сапило – воспитанник ДЮСШ Карпаты (выпуск 2000 года рождения, тренер – Савченко А. В.).