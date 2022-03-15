11 березня від куль орди загинули 16-річний футболіст київського Атлета Дмитро Євдоченко та його мама.
До слова 16-річний футболіст Євдоченко та його мама загинули від куль російських окупантів
"Так і в нашу Атлетівську родину прийшла біда "от освободителей". Дмитро Євдоченко, який займався у Атлеті із самого початку набору команди, з шести років і до того злощасного дня.
Його сім’я виїжджала по "коридору" зі сторони Чернігова, але їхню машину розстріляли! Маму та його тітку відразу вбили, а його, як і його бабусю, поранили в голову – потім в лікарні він помер… Бабусі зроблена операція – ампутування обох рук", – сказав Зборовський.
Смерть спортсменів під час війни
- На жаль, це вже далеко не перша смерть представника спортивного світу від рук російської орди. 28 лютого внаслідок вибуху російської бомби у Київській області загинули 25-річний гравець Гостомеля Дмитро Мартиненко та його матір.
- 25 лютого у бою під Києвом загинув 21-річний ексгравець львівських Карпат Віталій Сапило. Колишній футболіст та лейтенант отримав звання Героя України посмертно.
- У бою під Харковом загинув колишній біатлоніст юніорської збірної України Євген Малишев.