11 марта от пуль орды погибли 16-летний футболист киевского Атлета Дмитрий Евдоченко и его мама.

К слову 16-летний футболист Евдоченко и его мама погибли от пуль российских оккупантов

"Так и в нашу Атлетовскую семью пришла беда "от освободителей". Дмитрий Евдоченко, занимавшийся в Атлете с самого начала набора команды, с шести лет и до того злосчастного дня.

Его семья выезжала по "коридору" со стороны Чернигова, но их машину расстреляли! Маму и его тетю сразу убили, а его, как и его бабушку, ранили в голову – потом в больнице он скончался... Бабушке сделана операция – ампутирование обеих рук", – сказал Зборовский.

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