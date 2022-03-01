Потери в украинском футболе

Футболист считался лучшим игроком и самым лучшим бомбардиром Второй Лиги любительского чемпионата Киевской области.

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25-летний Дмитрий Мартыненко был воспитанником Луганского футбола. Выступал на позиции полузащитника. За свою футбольную карьеру стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком Второй лиги в составе ФК Гостомель.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Дмитрия, и всех украинцев, погибших от рук рашистских войск.

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