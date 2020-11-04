Рамос забив 100-й гол та встановив рекорд ЛЧ
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Капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос не втомлюється показувати лідерські якості. Захисник забив гол у ворота "Інтера", який став ювілейним для іспанця та допоміг встановити рекорд Ліги чемпіонів.
У рамках третього туру групового раунду Ліги чемпіонів "Реал", який є прямим конкурентом "Шахтаря", переміг "Інтер" 3:2. Одним із авторів голів "мадридців" став захисник та капітан Серхіо Рамос, який збільшив перевагу у зустрічі до рахунку 2:0, пише 24 канал.