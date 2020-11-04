У рамках третього туру групового раунду Ліги чемпіонів "Реал", який є прямим конкурентом "Шахтаря", переміг "Інтер" 3:2. Одним із авторів голів "мадридців" став захисник та капітан Серхіо Рамос, який збільшив перевагу у зустрічі до рахунку 2:0, пише 24 канал.

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"Король" Мадрида

На 33-й хвилині "Реал" подвоїв перевагу після гола Серхіо Рамоса, який найкраще зіграв на другому поверсі та перевів м'яч головою прямо у кут воріт – 2:0. При цьому захисник "королівського клубу" забив 100-й гол за мадридську команду.

Real Madrid icon Legendary defender



️ New milestone for Sergio Ramos #UCL https://t.co/5q99QRWJ6Q pic.twitter.com/MSakSnyx40 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2020

Цей результативний удар став не лише ювілейним для іспанця, а й допоміг йому встановити вічний рекорд Ліги чемпіонів. Для Рамоса цей гол став восьмим, забитим ударом головою в матчах найпрестижнішого клубного турніру. Серхіо став рекордсменом турніру серед захисників, обійшовши за цим показником легенду "Челсі" Джона Террі, на рахунку якого 7 м'ячів головою.

️ Legendary centre-back Sergio Ramos has now scored 100 goals for Real Madrid #UCL pic.twitter.com/fy3VEqrvvg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2020

Досягнення Рамоса у "Реалі"

Серхіо Рамос виступає за "Реал" з 2005 року. У 2008 році входив до розширеного списку претендентів на отримання "Золотого м'яча" найкращого футболіста Європи. Того ж року ввійшов до символічних збірних найкращих футболістів Європи та світу відповідно за версіями УЄФА та ФІФА.

Іспанець забивав у півфіналі та фіналі Клубного чемпіонату світу 2014 року в Марокко, де "Реал" виграв турнір, а Рамос визнаний найкращим футболістом турніру. До слова, іспанський захисник 4 рази ставав з клубом переможцем цього турніру.

Влітку 2015 року Рамос став капітаном "вершкових".

У складі "Реалу" став 5-разовим чемпіоном Іспанії, двічі підіймав над головою Кубок країни та ще 4 рази Суперкубок Іспанії.

На міжнародному рівні Рамос 4 рази перемагав у Лізі чемпіонів та тричі у Суперкубку УЄФА.

Як Серхіо Рамос забивав у ворота "Інтера" дивіться відео