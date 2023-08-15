Внес свой голевой вклад: Ракув Кочергина вышел в "финал" отбора в Лигу чемпионов - видео

Украинский футболист помог своему коллективу справиться с очередным соперником. Остался один шаг к мечте.

Ракув вышел в финальный раунд квалификации в Лигу чемпионов. Ченстоховский клуб преодолел киприотский Арис, пишет 24 Канал.

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Осталось совсем немного

Владислав Кочергин вместе с "красно-синими" продолжает уверенно шагать к основной стадии самого престижного клубного турнира Европы. Ракув, который в прошлогодней кампании выиграл польское первенство, попал в "сетку чемпионов" в квалификации в Лигу чемпионов.

Сначала ченстоховский коллектив встретился с чемпионом Эстонии, а именно с Флорой, которую смог преодолеть со счетом 4:0 по сумме двух встреч, а один из голов на свой счет записал именно Владислав Кочергин. Во втором отборочном туре Ракув противостоял триумфатору азербайджанского чемпионата Карабаху, над которым также смог одержать верх (4:3 "красно-синие" обыграли "скакунов").

Уже в третьем квалификационном этапе монахов ждал чемпионом Кипра Арис, с которым Ракув также потрепал себе нервы. Первый матч дался по силам полякам (2:1). Сверхважный гол смог снова забить Владислав Кочергин, подаривший уверенность "красно-синим". Ответный матч также не прошел без "валидола", поскольку Ракув победил Арис с минимальным счетом (0:1), однако обеспечил себе исторический выход в "финал" отбора в Лигу чемпионов, где встретится Копенгагеном, который одолел Спарту Прагу.

Еврокубковые выступления Ракува начались всего в сезоне 2021/2022. Тогда ченстоховцы не попали в групповой этап Лиги конференций, поскольку вылетели в последнем раунде плей-офф от бельгийского Гента, пройдя прежде литовскую Судуву и российский Рубин. История повторилась и в сезоне 2022/2023, когда Ракув у "финалов" квалификации ЛК проиграл чешской Славии, прежде одолев словацкий Спартак и казахстанскую Астану. Теперь польский коллектив как минимум оформил себе путевку в групповой этап ЛЕ (в случае поражения от Копенгагена).

Видеообзор матча Арис – Ракув:

Напомним, что в прошлом сезоне Владислав Кочергин провел в составе Ракува 45 поединков, в которых смог отличиться 12-ю голами, а также отдать 4 ассиста.