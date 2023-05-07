Ракув досрочно стал чемпионом Польши. Решающим стало поражение прямого конкурента ченстоховского коллектива, пишет 24 Канал.
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Несмотря на ошибку
Ракув, за который выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин впервые в своей истории стал чемпионом страны. К тому же ченстоховский коллектив добился триумфа досрочно. Все потому, что Легия, являющаяся прямым конкурентом Ракува, проиграла свой поединок Погоне, что и нивелировало шансы варшавской команды. Интересно, что ченстоховский клуб свой поединок также проиграл (Короне 0:1), однако такой результат не помешал клубу украинца поднять трофей над своей головой. За три тура до финиша Ракув имеет в активе 71 очко, идущая на втором месте Легия – 60 очков
Видео празднования чемпионства:
Карьера Кочергина
- Украинский полузащитник начал свой путь в Днепре, впоследствии футболист перешел в состояние луганской Зари, откуда и перебрался в Раков в качестве свободного агента.
- Владислав Кочергин провел за польский коллектив 36 матчей, в которых смог забить 8 голов и отдать 2 ассиста.
- В составе Ракува украинский полузащитник становился обладателем Кубка Польши и Суперкубка Польши.
- Также У Владислава Кочергина на счету один матч в футболке сборной Украины.
- Transfermarkt оценивает украинского полузащитника в 1,8 миллионов евро.