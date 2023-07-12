Владислав Кочергин забил гол в квалификации в Лигу чемпионов. Полузащитник на шаг приблизил ченстоховский клуб к мечте, пишет 24 Канал.

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Ключевой игрок

Польский Ракув, за который выступает Владислав Кочергин, стал чемпионом Польши по итогам прошедшего сезона. Такое достижение дало ченстоховскому коллективу попробовать свои силы в квалификации Лиги чемпионов. Ракув приступил к сложному испытанию с первого этапа пути чемпионов. В соперники польскому клубу досталась эстонская Флора, которая также торжествовала в местном первенстве. "Зелено-белые" изрядно полоскотали нервы команде Кочергина.

Ракув был тотальным фаворитом встречи с Флорой, однако польскому коллективу дома не удалось одержать легкой победы против незвездного оппонента. Спасителем Ченстоховы стал украинский вингер Владислав Кочергин, отличившийся, как удивительно победным, голом на 54-й минуте встречи.

Игрок сборной Украины помог Ракуву включить высокий прессинг на половине эстонской команды, что логично привело к потере мяча у штрафной "зелено-белых". Сначала Джон Йебоа попытался нанести, однако защитники Флоры его парировали. На подборе оказался именно Кочергин, повторно выстреливший. Центрбеки эстонского клуба снова намеревались взять удар на себя, но вот из-за рикошета мяч немного заменил траекторию полета и залетел в пустой угол. Голкипер реагировал на первый вариант полета, потому беспомощно оказался на газоне.

Таким образом, Ракув минимально победил Флору в первой игре двухматчевых противостояний. Ответный поединок состоится 18-го июля на домашнем стадионе эстонцев "Ле Кок Арена", который находится в тамошней столице Таллине.

Видео гола украинца: