Ракув вийшов у фінальний раунд кваліфікації до Ліги чемпіонів. Ченстоховський клуб подолав кіпріотський Аріс, пише 24 Канал.

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Залишилось зовсім трішки

Владислав Кочергін разом із "червоно-синіми" продовжує впевнено крокувати до основної стадії найпрестижнішого клубного турніру Європи. Ракув, який в торішній кампанії виграв польську першість, потрапив до "сітки чемпіонів" у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

Спершу ченстоховський колектив зустрівся із чемпіоном Естонії, а саме із Флорою, яку зміг подолати з рахунком 4:0 за сумою двох зустрічей, а один із голів на свій рахунок записав саме Владислав Кочергін. У друговому відбірковому турі Ракув протистояв тріумфатору азербайджанського чемпіонату Карабаху, над яким також зміг узяти гору (4:3 "червоно-сині" обіграли "скакунів").

Уже в третьому кваліфікаційному етапі на ченстоховців чекав чемпіоном Кіпру Аріс, з яким Ракув також потріпав собі нерви. Перший матч дався під силу полякам (2:1). Надважливий гол зміг знову забити Владислав Кочергін, який подарував впевненість "червоно-синім". Мат-відповідь також не пройшов без "валідолу", оскільки Ракув переміг Аріс з мінімальним рахунком (0:1), проте забезпечив собі історичний вихід у "фінал" відбору до Ліги чемпіонів, де зустрінеться Копенгагеном, який здолав Спарту Прагу.

До речі. Єврокубкові виступи Ракува розпочались всього у сезоні 2021/2022. Тоді ченстоховці не потрапили у груповий етап Ліги конференцій, оскільки вилетіли у останньому раунді плей-офф від бельгійського Гента, перед тим пройшовши литовську Судуву та російський Рубін. Історія повторилась і у сезоні 2022/2023, коли Ракув у "фіналів" кваліфікації ЛК програв чеській Славії, перед тим здолавши словацький Спартак та казахстанську Астану. Тепер польський колектив, як мінімум, оформив собі путівку в груповий етап ЛЄ (у випадку поразки від Копенгагена).

Відеоогляд матчу Аріс – Ракув:

Нагадаємо, що минулого сезону Владислав Кочергін провів у складі Ракува 45 поєдинків, в яких зміг відзначитися 12-ма голами, а також віддати 4 асисти.