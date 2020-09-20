Працювати та ще раз працювати: Лунін вразив бажанням стати номером один у "Реалі"
Голкіпер Андрій Лунін прагне закріпитись в основі "Реала" після повернення з оренди з "Ов'єдо". Українець готовий багато працювати, щоб стати номером один у мадридському клубі.
Лунін прокоментував своє повернення та підготовку до нового сезону в Ла Лізі. За його словами, він робить все можливе, щоб закріпитись в головній команді мадридців, повідомляє Mundo Deportivo / EFE.
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Майбутній номер один у "Реалі"
Голкіпер прагне допомогти "Реалу" досягнути тих цілей, які вони поставили перед собою. Лунін готовий наполегливо працювати, щоб рости у команді.
Я можу гарантувати свою відданість, дисципліну, наполегливість, роботу та командний дух, щоб досягнути цілей,
– заявив голкіпер.
Головний наставник "вершкових" Зінедін Зідан включив українського голкіпера у заявку "Реала" на перший матч у новому сезоні проти "Реал Сосьєдада". Для Луніна це перше потрапляння в заявку "вершкових" з моменту приходу в клуб.
У минулому сезоні український голкіпер виступав за "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль та допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон. Лунін вже встиг взятись за голову Зідану, українець вразив неймовірними сейвами на тренуваннях "Реала".
- Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Однак за мадридський клуб зіграв лише в товариських матчах, після чого відправився в оренду.
- Сезон 2018/19 він провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів.
- Сезон 2019/20 він розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчів в Кубку Іспанії.
- Тож взимку 2020 року Лунін перейшов у оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем.