Голкіпер Андрій Лунін прагне закріпитись в основі "Реала" після повернення з оренди з "Ов'єдо". Українець готовий багато працювати, щоб стати номером один у мадридському клубі.

Лунін прокоментував своє повернення та підготовку до нового сезону в Ла Лізі. За його словами, він робить все можливе, щоб закріпитись в головній команді мадридців, повідомляє Mundo Deportivo / EFE.

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Майбутній номер один у "Реалі"

Голкіпер прагне допомогти "Реалу" досягнути тих цілей, які вони поставили перед собою. Лунін готовий наполегливо працювати, щоб рости у команді.

Я можу гарантувати свою відданість, дисципліну, наполегливість, роботу та командний дух, щоб досягнути цілей,

– заявив голкіпер.

Головний наставник "вершкових" Зінедін Зідан включив українського голкіпера у заявку "Реала" на перший матч у новому сезоні проти "Реал Сосьєдада". Для Луніна це перше потрапляння в заявку "вершкових" з моменту приходу в клуб.

У минулому сезоні український голкіпер виступав за "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль та допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон. Лунін вже встиг взятись за голову Зідану, українець вразив неймовірними сейвами на тренуваннях "Реала".

Андрій Лунін в "Реалі"