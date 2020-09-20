Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может дебютировать за мадридский "Реал" в матче 2-го тура Ла Лиги.

"Реал" в официальном Твиттере клуба объявил список из 22 игроков, заявленных на матч против "Реал Сосьедад". В список игроков попал 21-летний украинский голкипер Андрей Лунин. Для него это первое попадание в заявке "сливок" с момента прихода в клуб.

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Кроме украинца, в заявке "бланкос" на предстоящую игру числится еще два голкипера – Тибо Куртуа и Диего Альтубе.

В новом сезоне 21-летний Лунин будет дублером Куртуа.

Андрей Лунин в "Реале"