Украинец Лунин сегодня может дебютировать за "Реал"
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может дебютировать за мадридский "Реал" в матче 2-го тура Ла Лиги.
"Реал" в официальном Твиттере клуба объявил список из 22 игроков, заявленных на матч против "Реал Сосьедад". В список игроков попал 21-летний украинский голкипер Андрей Лунин. Для него это первое попадание в заявке "сливок" с момента прихода в клуб.
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Кроме украинца, в заявке "бланкос" на предстоящую игру числится еще два голкипера – Тибо Куртуа и Диего Альтубе.
В новом сезоне 21-летний Лунин будет дублером Куртуа.
Андрей Лунин в "Реале"
- Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллиона евро. Однако за мадридский клуб сыграл лишь в товарищеских матчах, после чего отправился в аренду.
- Сезон 2018/19 он провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей.
- Сезон 2019/20 он начал в "Вальядолиде", но и там ему не дали шанса – всего 2 матчей в Кубке Испании.
- Поэтому зимой 2020 года Лунин перешел в аренду в "Овьедо", который выступает в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Там он сразу стал основным вратарем.
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