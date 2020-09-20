Лунин стал "жертвой" шедеврального гола Марсело ударом через себя: видео
21-летний голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в заявку на матч против "Реал Сосьедада" и активно готовится к поединку. Вратарь в двусторонней игре на тренировке пропустил невероятный мяч от бразильца Марсело.
"Реал" уже сегодня, 20 сентября, сыграет свой первый матч в новом сезоне испанской Ла Лиги. Instagram-аккаунт 433 опубликовал видео красивого гола бразильца.
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Невероятный гол Марсело
Марсело выполнил великолепный удар через себя. Похоже, украинский голкипер не был готов к такому неожиданному удару и просто взглядом провел мяч.
Украинец уже сыграл за мадридцев одну товарищескую игру после возвращения в клуб. "Сливочные" тайно провели контрольную игру с "Хетафе". Во втором тайме в воротах "Реала" появился украинский футболист Андрей Лунин. К чести украинца следует сказать, что он отстоял на ноль.
В минувшем сезоне украинский голкипер выступал за "Овьедо", который играет в Сегунде. Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль и помог команде не вылететь в третий дивизион. 11 сентября "Реал" должен был сыграть стартовый матч нового сезона Ла Лиги против "Хетафе", но поединок был перенесен.
С нового сезона "Реал" решил сделать Лунина запасным голкипером – он будет выступать под 29-м номером.
- Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллиона евро. Однако за мадридский клуб сыграл лишь в товарищеских матчах, после чего отправился в аренду.
- Сезон 2018/19 он провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей.
- Сезон 2019/20 он начал в "Вальядолиде", но и там ему не дали шанса – лишь 2 матча в Кубке Испании.
- Поэтому зимой 2020 года Лунин перешел в аренду в "Овьедо", который выступает в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Там он сразу стал основным вратарем.