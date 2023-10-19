В России решили провести спортивный форум, где выступил и Владимир Путин. Поскольку Россию как государство отстранили почти от всех международных соревнований после полномасштабного вторжения в Украину, Путину ничего не оставалось, как начать жаловаться на это. Его слова опубликовали российские пропагандистские издания, сообщает 24 Канал.

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"Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация. Подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Олимпийские игры – вершина подлинного единения стран – сейчас привилегия, которую надо заслужить не связанными со спортом политическими жестами", – убежден. Путин.

Решил российский диктатор подвергнуть критике и якобы "устаревшую и больше не имеющую универсального характера" олимпийскую хартию.

В то же время он ни слова не сказал о том, почему Международный олимпийский комитет решил приостановить членство олимпийского комитета России. Случилось это после того, как в России решили включить в свой состав региональные олимпийские комитеты оккупированных территорий Украины. После этого из России начали раздаваться очередные угрозы.

При этом заявления об "этнической дискриминации" уже не в первый раз используются российскими чиновниками. Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал условия допуска россиян к Олимпийским играм "спортивным геноцидом". При этом сделал он это в тот же день, когда россияне нанесли ракетный удар по деревне Гроза, в результате которого погибли 59 мирных жителей.

Зато пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова назвала отстранение российских спортсменов от международных соревнований "расизмом". Правда, какой отдельной расой в таком случае выступают россияне, она решила не уточнять.