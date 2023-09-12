Международный олимпийский комитет еще не принял окончательного решения по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх. Несмотря на аргументацию Украины и некоторых наших партнеров в недопустимости участия любых россиян в Олимпиаде, МОК пытается найти "хороших россиян". Но для этого нужно выставить определенные условия.

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Кроме того, что россияне в таком случае будут выступать как "нейтральные спортсмены" без названия страны, флага и гимна, они еще должны подписать антивоенную декларацию. А также не иметь связей с российскими силовыми структурами, что в случае России сделать не так-то просто.

Это понимают и в России. Тамошний министр спорта Олег Матыцин в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ признал, что при таких условиях "большинство спортсменов сборной России уже не сможет принять участие в соответствии с регламентом, который определили Международный олимпийский комитет и федерации". И убежден, что это "дискриминация и политизация".

При этом он все еще надеется, что россияне поедут на Олимпиаду-2024. И даже готов выдвигать условия МОК по участию россиян. Главное для него – чтобы не оскорбляли их диктатора Владимира Путина.

"Наша задача сейчас - находиться в диалоге с МОК и федерациями насчет тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода красной черты – подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства", – заявил Олег Матицын.

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Фактически он признал, что российских спортсменов могут и не отправить на Олимпиаду сами российские власти, если атлеты выступят против войны в Украине. Ведь выступить против войны – это, по мнению Матицина, и есть "осуждение политики президента и правительства" России.

Важно! Это не первый раз Олег Матыцин жалуется на требования МОК к российским спортсменам. Еще в марте 2023 года он заявлял, что недопуск российских спортсменов, не поддержавших антивоенную декларацию, является "антигуманным".

Олимпиада-2024 в Париже стартует 26 июля 2024 года. Она продлится до 11 августа. После этого 28 августа в Париже стартует Паралимпиада.