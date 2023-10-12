МОК оперативно отреагировал на включение Россией региональных комитетов оккупированных территорий Украины. Из-за дерзких действий оккупантов Комитет приостановил деятельность ОКР, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Пустые заявления России
Реакция страны-агрессоры была прогнозируемой. Они в очередной раз обвинили МОК в политическом решении, противоречащем олимпийским принципам. А кроме того, ОКР пригрозил Комитету ответными действиями, которые будут направлены на защиту несчастных "нейтральных" спортсменов.
"Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто, еще в феврале 2022 года.
На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучены от международных выступлений, этот шаг никак не влияет, статус нейтральности остается без изменений.
ОКР, как участник международного спортивного движения, оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем", – говорится в заявлении ОКР.
Как Россия спилила ветку, на которой сидела
- Напомним, что в феврале 2022 года МОК отстранил российских и белорусских атлетов от международных соревнований из-за войны против Украины.
- Однако впоследствии, руководствуясь гуманистическими, а возможно иными интересами, Томас Бах инициировал возвращение спортсменов из стран-террористов к соревнованиям.
- В России по-своему отреагировали на действия МОК. Они решили, что организация проявила слабость, поэтому можно дальше нагло нарушать олимпийские принципы.
- Вершиной цинизма россиян стало включение в состав ОКР региональных советов оккупированных территорий Украины: Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- Очередное преступление России осудило НОК Украины, которое отправило письмо к Томасу Баху с призывом принять все необходимые меры.