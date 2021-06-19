"Путин – ху*ло" с матча сборной Украины на Евро-2020 попало в трансляцию на российских каналах

Сборная Украины сыграла второй матч на Евро-2020 – в Бухаресте против Северной Македонии. Во время этого матча украинские болельщики выполнили известный хит "Путин – ху*ло". И это все попало в эфир российских телеканалов.
Украинские болельщики активно поддерживали сборную Украины на матчи в Бухаресте. Перед игрой они феерично исполнили хит "Червона рута", а позже вместе с командой – гимн Украины.
Когда начался матч, украинские болельщики исполнили еще один известный хит – "Путин – ху*ло".
Как это было На матче Украина – Македония фаны исполнили хит "Путин – ху*ло": видео со стадиона
Учитывая, что все это происходило во время прямого эфира, то фанатскую песню услышали все, кто будет смотреть этот матч. В том числе и российские зрители.
В России матч между сборными Украины и Северной Македонии показывали сразу два телеканала – "Матч! Футбол 1" и "Матч Премьер". И комментатор никак не успел среагировать на песню "Путин – ху*ло".
- Матч Украина - Северная Македония закончился победой украинцев.
- За нашу команду отличились Ярмоленко и Яремчук.
- Во втором тайме Малиновский не реализовал пенальти.
- Пивничномакедонци тоже не реализовали пенальти. Но Алиоски первым оказался на добивании и таки забил.
- Исполнение "Путин – ху*ло" на этом матче вызвало возмущение в России. Там заявили, что это спланированная провокация и требуют наказать украинских болельщиков и Украины в целом.