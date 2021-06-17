Пенальти в ворота Украины

Второй тайм начался не лучшим образом для украинской сборной. Александр Караваев в борьбе сфолил на опекуна в собственной штрафной площадке.

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Аргентинский арбитр матча без колебаний назначил 11-метровый удар. К отметке подошел Алиоски. Георгию Бущану удалось парировать выстрел футболиста Северной Македонии. Но на добивании снова был Алиоски и с близкого расстояния расстрелял владения динамовского вратаря.

Сейчас счет встречи 2:1 в пользу подопечных Шевченко. Голами в составе "сине-желтых" отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.