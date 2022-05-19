Вышиванка – генетический код украинцев

После 24 февраля все патриотические праздники приобретают новое значение. Собрали для вас лучшие поздравления воинов Украины на спортивном фронте, которые ежедневно поднимают сине-желтый флаг выше других.

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Одной из первых украинцев поздравила Леся Цуренко. Опытная теннисистка выложила фото не в вышитой рубашке, но с флагом Украины на спине.

В теннисном кругу земляков не забыла поздравить Элина Свитолина. Первая ракетка Украины отметила, что вышиванка – это оберег каждого украинца, символ Украины и наша идентичность.

Лучшая украинская теннисистка очаровала белой вышиванку с нежно голубым узором.

Напомним, что 15 мая Свитолина известила радостное известие – она беременна. В октябре 2022 родит девочку. Гаэль Монфис тоже поделился предстоящим пополнением. В этом году мы больше не увидеть украинку на теннисном корте.

Интересно, что в конце марта Свитолина объявила о перерыве в сезоне из-за проблем со спиной.

Украинская ассоциация футбола тоже поздравила фанатов с этим замечательным праздником. Лидеры сборной Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко и Андрей Пятов сделали красивые фотографии в вышиванках с сине-желтой вышивкой. Примерили национальные наряды и представители Ассоциации во главе с президентом Андреем Павелко.

С Днем вышиванки! Мирного неба в каждый уголок Свободной и Независимой Украины!,

– подписали фото.

Не забыла из-за океана поздравить олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, поведать о них всему. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы! С Днем вышиванки!,

– подписала фотографии спортсменка.

Украинцев стихотворением поздравила Екатерина Усик, жена чемпиона мира по боксу.

Напомним, что Усик покинул Украину ради реванша с Энтони Джошуа. Александр объяснил свое решение тем, что принесет стране гораздо больше пользы на ринге, чем за его пределами. Боксер постарается собрать для Украины около миллиона долларов.

Что касается боксеров, то первым Украину с Днем вышиванки поздравил Денис Беринчик, с первых дней полномасштабного вторжения России, взял в руки оружие и защищал страну от оккупантов.



Приветствие от Беринчика / Фото с инстаграмма боксера

Этот украинский праздник боксер провел в кругу семьи. Дочь Беринчика тоже примерила красивое красное платье с красивым узором. Не забывает в этот день Денис о любимом деле жизни – боксе. Спортсмен прямо в вышиванке показал свою силу, пробив несколько раз по груше.