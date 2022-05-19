Вишиванка – генетичний код українців

Після 24 лютого усі патріотичні свята набувають нового значення. Зібрали для вас найкращі привітання воїнів України на спортивному фронті, які ледь не щодня підіймають синьо-жовтий прапором вище інших.

До теми "У ній – ціла історія України": як вітають з Днем вишиванки політики та активісти

Однією з перших українців привітала Леся Цуренко. Досвідчена тенісистка виклала фото не у вишиванці, але з прапором України на спині.

У тенісному колі земляків не забула привітати Еліна Світоліна. Перша ракетка України зауважила, що вишиванка – це оберіг кожного українця, символ України та наша ідентичність.

Найкраща українська тенісистка зачарувала білою вишиванкою із ніжно голубим узором.

Нагадаємо, що 15 травня Світоліна сповістила радісну звістку – вона вагітна. У жовтні 2022 року народить дівчинку. Гаель Монфіс теж поділився майбутнім поповненням. У цьому році ми більше не побачити українку на тенісному корті.

Цікаво, що наприкінці березня Світоліна оголосила про перерву у сезоні через проблеми зі спиною.

Українська асоціація футболу теж привітала фанатів із цих чудовим святом. Лідери збірної Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко та Андрій Пятов зробили красиві світлини у вишиванках із синьо-жовтою вишивкою. Приміряли національне вбрання й представники Асоціації на чолі з президентом Андрієм Павелком.

З Днем вишиванки! Мирного неба в кожний куточок Вільної і Незалежної України!,

– підписали фото.

Не забула з-за океану привітати олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.

Українські традиції – одні з найкрасивіших у світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому. Одягайте свої вишиванки та нехай весь світ побачить, яка прекрасна наша Україна і її символи! З Днем вишиванки!,

– підписала світлини спортсменка.

Українців віршем привітала Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу.

Нагадаємо, що Усик покинув Україну заради реваншу з Ентоні Джошуа. Олександр пояснив своє рішення тим, що принесе країні значно більше користі на ринзі, ніж поза його межами. Боксер постарається зібрати для України близько одного мільйона доларів.

Щодо боксерів, то першим Україну із Днем вишиванки привітав Денис Берінчик, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, взяв до рук зброю та боронив країну від окупантів.



Привітання від Берінчика / Фото з інстаграму боксера

Це українське свято боксер провів у родинному колі. Донечка Берінчика теж приміряла красиве червоне плаття з красивим узором. Не забуває у цей день Денис про улюблену справу життя – бокс. Спортсмен прямо у вишиванці показав свою силу, пробивши декілька разів по груші.