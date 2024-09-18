На этой неделе в Лиге чемпионов 2024-2025 продолжаются матчи первого тура основного этапа. На среду вынесена игра с участием Жироны, которая дебютирует в турнире выездным матчем против ПСЖ, пишет 24 Канал.

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Исторический дебют Жироны

Команда Виктора Цыганкова впервые в своей истории попала вообще в еврокубки. А тут еще и сразу Лига чемпионов! Несмотря на то, что летом Мичел потерял нескольких лидеров (в том числе Артема Довбика), каталонцы сильно не проваливаются в Ла Лиге.

Так, Жирона проиграла Атлетико и Барселоне, которые откровенно выше классом. Тем не менее в остальных трех встречах "красно-белые" взяли 7 очков. Одним из лидеров команды остается Виктор Цыганков, у которого уже есть в активе по одному голу и ассисту.

Правда, с первым же соперником Жироне явно не повезло. ПСЖ уверенно торжествовал в чемпионате прошлого года и остановился в шаге от финала ЛЧ. Даже потеря Килиана Мбаппе не сказалась существенно на парижанах, подопечные Энрике выиграли все четыре матча Лиги 1 на старте.

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Где смотреть

Матч ПСЖ – Жирона онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 18 сентября в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ПСЖ – Жирона. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.