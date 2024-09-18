Цього тижня в Лізі чемпіонів 2024-2025 тривають матчі першого туру основного етапу. На середу винесена гра за участю Жирони, яка дебютує в турнірі виїзним матчем проти ПСЖ, пише 24 Канал.

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Історичний дебют Жирони

Команда Віктора Циганкова вперше у своїй історії потрапила взагалі в єврокубки. А тут ще і одразу Ліга чемпіонів! Попри те, що влітку Мічел втратив кількох лідерів (в тому числі Артема Довбика), каталонці сильно не провалюються в Ла Лізі.

Так, Жирона програла Атлетіко і Барселоні, які відверто вищі класом. Проте в інших трьох зустрічах "червоно-білі" взяли 7 очок. Одним із лідерів команди залишається Віктор Циганков, у якого вже є в активі по одному голу та асисту.

Правда, з першим же суперником Жироні явно не пощастило. ПСЖ впевнено тріумфував у чемпіонаті минулого року та зупинився за крок від фіналу ЛЧ. Навіть втрата Кіліана Мбаппе не позначилась суттєво на парижанах, підопічні Енріке виграли всі чотири матчі Ліги 1 на старті.

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Де дивитися

Матч ПСЖ – Жирона онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 18 вересня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Парк-де-Пренс" в Парижі.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі ПСЖ – Жирона. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.