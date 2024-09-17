Восемнадцать матчей первого тура обновленной Лиги чемпионов-2024/25 были разбиты на три игровых дня. На вторник, 17 сентября, были вынесены шесть поединков, пишет 24 Канал.

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Результаты и обзоры матчей 1 тура Лиги чемпионов

В первом слоте игрового дня встречались Янг Бойз и Астон Вилла, а также Ювентус и ПСВ Эйндховен.

Самые интересные поединки были вынесены на второй слот: итальянский Милан будет противостоять английскому Ливерпулю, а в Мадриде Реал будет экзаменовать Штутгарт. Кроме того, в Мюнхене Бавария сыграет против загребского Динамо, а в Лиссабоне Спортинг проведет дуэль с французским Лиллем.

За результатами поединков следите в этой обновленной новости.

19:45. Янг Бойз – Астон Вилла

19:45. Ювентус – ПСВ Эйндховен

22:00. Бавария – Динамо Загреб

22:00. Реал Мадрид – Штутгарт

22:00. Милан – Ливерпуль

22:00. Спортинг – Лилль

Отметим, что донецкий Шахтер вступает в борьбу 18 сентября. В Италии "горняки" сыграют против Болоньи.

Напомним, что в обновленном формате отсутствует групповой этап. Все поединки проходят в рамках одной лиги, которая состоит из 36 команд.

Лучшие 8 команд по итогам этапа лиги автоматически попадают в 1/8 финала. Команды, занявшие с 9 по 24 места, сыграют стыковые поединки. А вот 12 неудачников напрямую вылетают из еврокубков.