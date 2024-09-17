Во вторник, 17 сентября, начался первый тур нового формата Лиги чемпионов. В завершение дня пришелся матч Милан – Ливерпуль.

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Накануне матча погиб болельщик

В ночь перед историческим противостоянием, 51-летнего болельщика Ливерпуля насмерть сбил автомобиль недалеко от аэропорта Орио-аль-Серио в Бергамо. Мужчина переходил шоссе, пытаясь добраться до отеля NH, где планировал остановиться.

Болельщик прилетел в Италию из Манчестера. На момент инцидента с ним было еще два человека. Погибший жителем Ирландии и фанатом Ливерпуля. В его кармане нашли билет на матч Лиги чемпионов между Миланом и Ливерпулем.

Справка. Матч Милан – Ливерпуль состоится на стадионе Сан-Сиро.

Отметим, что стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.