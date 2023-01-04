Встречать новоиспеченного чемпиона собралась вся команда, тренерский штаб и весь персонал французского клуба. Они выстроили коридор почета, по которому прошелся Лионель. Месси, наконец-то, вернувшись в расположение ПСЖ после ЧМ-2022 в Катаре.

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Новоиспеченный чемпион наконец-то вернулся

Напомним, что Аргентина в финале по итогам серии пенальти обыграла Францию 4:2, а Лионель поднял над головой свой первый трофей чемпиона мира. Также нападающий стал лучшим игроком Мундиаля-2022.

В ПСЖ устроили Лионелю безумные овации и подарили памятную награду. Месси с улыбкой на лице поблагодарил всех за поддержку и теплые слова.

Очень символичный момент, как французы встретили своего главного обидчика на ЧМ. Ведь в финале Месси оформил дубль в ворота сборной Франции и забил один из четырех пенальти в серии 11-метровых ударов.

Как Месси встретили в ПСЖ после победы на ЧМ-2022: смотрите видео



Месси прибыл в расположение ПСЖ / Фото французского клуба

Отметим, что Месси получил от руководства парижского клуба небольшой отпуск. Уже 3 января Лионель прибыл в Париж и возобновил тренировочный процесс.

Аргентинец пропустит еще один матч против 1/32 финала Кубка Франции против Шатору, который состоится 6 января. Ожидается, что первый поединок Месси после ЧМ-2022 проведет 11 января, когда ПСЖ сыграет дома против Анже.

ПСЖ после 17 туров лидирует во французской Лиге 1, имея в своем активе 44 балла, что на 4 пункта больше, чем набрал второй Ланс.

Напомним, что в предыдущем туре эти два лидера встречались на одном футбольном поле. Парижане уступили сопернику в очной встрече 3:1.

К слову. Уже 11 января Месси может улучшить свою статистику в текущем сезоне. На момент начала ЧМ-2022 Лионель провел в футболке ПСЖ 19 матчей, отличившихся 12 голами и 14 ассистами.