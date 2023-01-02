Ланс – ПСЖ 3:1

Голы: Франковски, 5, Опенда, 28, Клод Морис, 48 – Экитик, 8.

В чемпионате Франции состоялся центральный матч 17 тура Лиги 1. Действующий чемпион ПСЖ приехал в гости в Ланс, который сенсационно идет вторым, пишет 24 канал.

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Команда Кристофа Галтье еще не терпела поражений в этом сезоне, а также имеет серию из шести побед подряд. У Ланса тоже была успешная серия из пяти викторий, пока в прошлой игре не поделили очки с Ниццей.

Теперь же "красно-желтые" в полной мере воспользовались кадровым дефицитом у парижан. Лионель Месси продолжает отдыхать после победного ЧМ-2022, Неймар получил удаление в прошлой игре, а Мендеш, Кимпембе и Саншеш травмированы.

Ударный первый тайм Ланса

Хозяева открыли счёт уже на 5 минуте. После навеса в центр Доннарумма смог отбить мяч, но первым на добивании оказался Франковски, поразивший пустые ворота.

Уже через три минуты ПСЖ восстановил паритет. Мукиэле принял заброс из глубины у лицевой линии и прострелил на Экитика. Француз со второй попытки пробил Самбу.

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Казалось, парижане перехватили инициативу, однако Ланс сумел направить игру в нужное русло. Героем встречи можно считать бельгийца Опенду, оформившего гол и результативную передачу.

Первое поражение ПСЖ

На 28 минуте Луа воспользовался дикой ошибкой Рамоса и скрылся один на один с вратарем. Убрав Маркиньоса, Апенда точно пробил мимо Доннарума.

А уже в начале второго тайма форвард отдал классный ассист на Клода Мориса, который точным ударом в третий раз поразил ворота ПСЖ. Чемпионы ожидаемо забрали мяч к своим ногам, но Ланс удержал преимущество.

Видеообзор матча Ланс – ПСЖ:

ПСЖ впервые проигрывает в этом сезоне, а подопечные Хайзе закрепляются на второй строчке, отрываясь от Марселя и Монако на семь очков. Более того, "красно-желтые" теперь отстают от того же ПСЖ всего на четыре балла!

Стоит знать. Ланс только раз был чемпионом Франции – в сезоне 1997-1998. В 2011 году команда вылетела в Лигу 2 и в последующие девять лет только раз сыграла в элитном дивизионе. Окончательно "красно-желтые" вернулись в Лигу 1 в 2020 году.