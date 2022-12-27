Уже 28 декабря ПСЖ проведет свой первый официальный матч после ЧМ-2022. Соперником парижан будет Страсбург. Поединок точно пропустит один из лидеров атаки ПСЖ Лионель Месси.

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Заслуженный отдых

Новоиспеченный чемпион мира-2022 получил небольшой отпуск от ПСЖ. Лео наслаждается отдыхом в родной Аргентине.

Месси вернется в тренировочный процесс в начале нового 2023 года, а точнее 3 января. Лионель может помочь команде уже в матче против Анже, который состоится 11 января 2023 года.

Месси пропустит ближайшие три матча ПСЖ – против Страсбурга (28 декабря), Ланса (1 января) и Шатору в 1/32 финала Кубка Франции (6 января).

После 16 туров ПСЖ лидирует во французской Лиге 1, имея в своем активе 41 очко. А это на 5 баллов больше, чем у другого Ланса.

Месси в сезоне-2022/2023 отыграл в футболке парижского клуба уже 19 матчей, в которых отличился 12 голами и 14 ассистами.

К слову. На последнем Мундиале в Катаре Лионель Месси принял участие во всех поединках сборной Аргентины, в которых наколотил 7 голов (2 из них были в финале против Франции), а также отдал 3 результативных передачи. Лео стал лучшим игроком ЧМ-2022.