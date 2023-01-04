Зустрічати новоспеченого чемпіона зібралась уся команда, тренерський штаб та увесь персонал французького клубу. Вони вибудували коридор пошани, яким пройшовся Ліонель. Мессі нарешті повернувся у розташування ПСЖ після ЧС-2022 у Катарі.

Цікаво Повернення до Барселони не відбудеться: ПСЖ продовжить контракт із Мессі

Новоспечений чемпіон нарешті повернувся

Нагадаємо, що Аргентина у фіналі за підсумками серії пенальті переграла Францію 4:2, а Ліонель підійняв над головою свій перший трофей чемпіона світу. Також нападник став найкращим гравцем Мундіалю-2022.

У ПСЖ влаштували Ліонелю шалені овації та подарували пам'ятну нагороду. Мессі з посмішкою на обличчі подякував усім за підтримку та теплі слова.

Дуже символічний момент, як французи зустріли свого головного кривдника на ЧС. Адже у фіналі Мессі оформив дубль у ворота збірної Франції та ще й забив один із чотирьох пенальті у серії 11-метрових ударів.

Як Мессі зустріли в ПСЖ після перемоги на ЧС-2022: дивіться відео



Мессі прибув у розташування ПСЖ / Фото французького клубу

Відзначимо, що Мессі отримав від керівництва паризького клубу невеличку відпустку. Вже 3 січня Ліонель прибув у Париж та відновив тренувальний процес.

Аргентинець пропустить ще один матч проти 1/32 фіналу Кубка Франції проти Шатору, який відбудеться 6 січня. Очікується, що перший поєдинок Мессі після ЧС-2022 проведе 11 січня, коли ПСЖ зіграє вдома проти Анже.

ПСЖ після 17 турів лідирує у французькій Лізі 1, маючи у своєму активі 44 бали, що на 4 пункти більше, аніж набрав другий Ланс.

Нагадаємо, що у попередньому турі ці два лідери зустрічались на одному футбольному полі. Парижани поступились супернику в очній зустрічі 3:1.

До слова. Вже 11 січня Мессі може покращити свою статистику у поточному сезоні. На момент початку ЧС-2022 Ліонель провів у футболці ПСЖ 19 матчів, у яких відзначився 12 голами та 14 асистами.