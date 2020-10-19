20 октября ПСЖ будет принимать "Манчестер Юнайтед" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом поединке.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед: прогноз

Прошлый сезон получился для парижан однозначно успешным. Команда собрала все трофеи на внутренней арене, а также совершила исторический прорыв в рамках Лиги чемпионов. ПСЖ впервые дошел до финала самого престижного еврокубка, но с соперником не повезло: "Бавария" была в потрясающей форме и увезла трофей в Мюнхен. Хотя и поражения получились минимальными – 0:1, пишет 24 канал.

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В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Томаса Тухеля показали отличную игру, прежде всего, в обороне. За 11 матчей, сыгранных на турнире, они пропустили лишь шесть голов, что является лучшим показателем.

Для "красных дьяволов" прошлый сезон тоже можно назвать успешным, даже несмотря на то, что команде не удалось добыть ни одного трофея. В английской Премьер-лиге клуб финишировал на третьем месте, что не так уж и плохо, если сравнить с результатами предыдущих сезонов. В кубковых турнирах добрался до полуфиналов. В том числе и на международной арене.

Прошлогодний еврокубковый сезон МЮ проводил в Лиге Европы. Команда успешно прошла групповой этап, а в плей-офф была остановлена в шаге от финала "Севильей".

ПСЖ – Манчестер Юнайтед: что прогнозируют букмекеры

Фаворитом встречи букмекер Marathonbet считает ПСЖ. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,66. На то, что гостям встречи таки удастся прыгнуть на голову выше – 5,1. Ничейный результат оценили в 4,45.

Специалисты полагают, что счет откроют хозяева. На этот показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,48, а на то, что игрокам "Манчестер Юнайтед" удастся огорчить голкипера соперника первыми – 2,9.

Среди игроков больше всего шансов отличиться в этом матче имеет Киллиан Мбаппе – 1,9. В английском клубе гол забить может Бруну Фернандеш, или бывший капитан парижан Эдинсон Кавани – 3,5.

Также отметим, что этот матч на Marathonbet идет с нулевой маржой. Подробнее – по ссылке.