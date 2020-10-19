20 жовтня ПСЖ прийматиме "Манчестер Юнайтед" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому поєдинку.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед: прогноз

Минулий сезон вийшов для парижан однозначно успішним. Команда зібрала всі трофеї на внутрішній арені, а також зробила історичний прорив в рамках Ліги чемпіонів. ПСЖ вперше дійшов до фіналу найпрестижнішого єврокубку, але з суперником не пощастило: "Баварія" була в приголомшливій формі і відвезла трофей в Мюнхен. Хоча і поразки вийшли мінімальними – 0:1, пише 24 канал.

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У минулому розіграші Ліги чемпіонів підопічні Томаса Тухель показали відмінну гру, перш за все, в обороні. За 11 матчів, зіграних на турнірі, вони пропустили лише шість голів, що є найкращим показником.

Для "червоних дияволів" минулий сезон теж можна назвати успішним, навіть незважаючи на те, що команді не вдалося добути жодного трофея. В англійській Прем'єр-лізі клуб фінішував на третьому місці, що не так вже й погано, якщо порівняти з результатами попередніх сезонів. У кубкових турнірах дістався до півфіналів. У тому числі і на міжнародній арені.

Минулорічний єврокубковий сезон МЮ проводив в Лізі Європи. Команда успішно пройшла груповий етап, а в плей-офф була зупинена за крок від фіналу "Севільєю".

ПСЖ – Манчестер Юнайтед: що прогнозують букмекери

Фаворитом зустрічі букмекер Marathonbet вважає ПСЖ. На їх перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,66. На те, що гостям зустрічі таки вдасться стрибнути на голову вище – 5,1. Нічийний результат оцінили у 4,45. На цей матч в Marathonbet нульова маржа.

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Фахівці гадають, що рахунок матчу відкриють господарі. На цей показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,48, а на те, що гравцям "Манчестер Юнайтед" вдасться засмутити голкіпера суперника першими – 2,9.

Серед гравців найбільше шансів відзначитися у цьому матчі має Кілліан Мбаппе – 1,9. У англійському клубі гол забити може Бруну Фернандеш, або колишній капітан парижан Едінсон Кавані – 3,5.

Також зазначимо, що цей матч на Marathonbet йде з нульовою маржею. Детальніше – за посиланням.