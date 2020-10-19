Сможет ли "Динамо" вырвать очки у "Ювентуса": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" 20 октября на своем поле сыграет первый групповой матч Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса". Букмекеры предсказали, кто может победить в этом противостоянии.
Динамо – Ювентус: прогноз
Киевское "Динамо" лучше начало новый сезон во внутреннем чемпионате. Новый наставник киевлян Мирча Луческу сразу начал показывать хорошие выступления во главе киевского клуба. "Динамо" лидирует в таблице УПЛ после шести туров. В последнем туре перед матчем Лиги чемпионов "Динамо" сыграло с "Рухом", где киевляне уверенно разобрались с хозяевами 2:0, пишет 24 канал.
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"Ювентус" начал выступления в Серии А довольно неплохо – 2 победы и такое же количество ничьих. В прошлом туре чемпионата Италии "туринцы" неожиданно сыграли вничью с "Кротоне" 1:1. Сейчас команда Роналду занимает 4 место, в их активе 8 очков.
Перед матчем "Ювентус" столкнулся с большими кадровыми проблемами. Главная звезда клуба Криштиану Роналду пропустит матч в Киеве из-за положительного теста на коронавирус. Из-за этой проблемы во встрече не сыграет Уэстон Маккени. Также из-за травм не сыграют Рэмси, де Лигт и Алекс Сандро, а участие Дибалы пока под вопросом.
Касательно "Динамо", то у Мирчи Луческу значительно меньше проблем. У румынского специалиста в лазарете только защитники Тимчик и Бурда.
Статистика противостояний
Команды выходили друг против друга 4 раза в своей истории. Здесь полное преимущество на стороне итальянцев – 3 победы и только 1 ничья.
Сначала в 1/4 финала Лиги чемпионов 1997/98 киевляне выбыли после 1:1 на выезде (в Киеве "Ювентус" выиграл 4:1). А через четыре года на групповом раунде того же турнира итальянцы дважды обыграли "динамовцев" – 5:0 дома и 2:1 на НСК "Олимпийский".
Что прогнозируют букмекеры на матч "Динамо" – "Ювентус"
Букмекеры Marathonbet предпочитают "Ювентус". Победа итальянского клуба оценена в 1,94. А на то, что "Динамо" таки сможет дать достойный бой "туринцам" на НСК "Олимпийский" – 4,60. На ничью в матче стоит коэффициент 3,44.
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Первыми счет на табло откроет гол в исполнении команды Андреа Пирло – 1,66. А то, что "Динамо" сможет первым порадовать результативным ударом в ворота соперников своих болельщиков, которые будут на стадионе – 2,79. Что касается последнего гола в матче, то эксперты придерживаются такого же мнения.
Букмекеры считают, что первый гол в составе "Динамо" забьет Беньямин Вербичи – 8,00. А вот насчет того, кто первым отметится за "Ювентус" в матче эксперты сомневаются. Результативный удар Альваро Мората и Дибала оценен одинаковым коэффициентом – 5,20.
Специалисты считают, что итальянский клуб скорее всего победит в Киеве с минимальным счетом. На то, что Ювентус "будет праздновать успех со счетом 0:1" стоит коэффициент 6,50. А вот победа киевлян с таким же счетом оценена в 11,25.
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