В воскресенье, 23 августа, состоится финал Лиги чемпионов. За главный футбольный трофей среди клубов в Европе будут соревноваться французский ПСЖ и немецкая "Бавария". посмотреть матч можно будет по телевидению и онлайн.

Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов в Украине обладает исключительно группа каналов "Футбол 1/2/3". Именно на канале "Футбол 1" и будет прямая трансляция матча ПСЖ – "Бавария", пишет 24 канал.

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Начало трансляции матча ПСЖ – "Бавария" в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

В 20:45 на телеканале "Футбол 1" начнется программа "Ночь Лиги чемпионов", которая будет предшествовать финальной игре. В ней эксперты оценят шансы команд завоевать титул сильнейшей команды Европы.

Где смотреть матч ПСЖ - "Бавария" онлайн

Смотреть легально онлайн матч ПСЖ – "Бавария" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц.

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Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут посмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.