У неділю, 23 серпня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів. За головний футбольний трофей серед клубів в Європі змагатимуться французький ПСЖ та німецька "Баварія". Переглянути матч можна буде по телебаченню та онлайн.

Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє винятково група каналів "Футбол 1/2/3". Саме на каналі "Футбол 1" і буде пряма трансляція матчу ПСЖ – "Баварія", пише 24 канал.

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Початок трансляції матчу ПСЖ – "Баварія" о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

О 20:45 на телеканалі "Футбол 1" розпочнеться програма "Ніч Ліги чемпіонів", яка передуватиму фінальній грі. У ній експерти оцінять шанси команд завоювати титул найсильнішої команди Європи.

Де дивитися матч ПСЖ – "Баварія" онлайн

Дивитися легально онлайн матч ПСЖ – "Баварія" можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

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Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.