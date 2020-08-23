В воскресенье, 23 августа, состоится финал Лиги чемпионов. Между собой сыграют французский ПСЖ и немецкая "Бавария". Онлайн-трансляция этого матча – на сайте Спорт24.

Сезон Лиги чемпионов 2019/2020 наконец подходит к концу. В главном матче за трофей сойдутся ПСЖ и "Бавария", Сам матч сыграют в Лиссабоне на стадионе "Да Луж". Хотя финал Лиги чемпионов в 2020 году должен был принять стадион "Ататюрк" в Стамбуле еще 30 мая. Но пандемия коронавируса внесла свои изменения.

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Она изменила и почти весь раунд плей-офф. Некоторые матчи 1/8 финала, а также все матчи, начиная с четвертьфиналов, сыграли на нейтральных полях. И вместо двухматчевого противостояния, победителя пары определяли в одной игре. Это внесло и определенные неожиданные результаты.

На пути к финалу "Бавария" в плей-офф поочередно одолела "Челси", "Барселону" и "Лион". ПСЖ же победил дортмундскую "Боруссию", "Аталанту" и "РБ Лейпциг".