Французский ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны не сможет рассчитывать как минимум на трех игроков. Среди них и Неймар.

На официальном сайте ПСЖ опубликовали информацию о травмированных игроках, которые не сыграют против Барселоны. Их матч запланирован на среду, 10 марта.

Среди травмированных:

Неймар

Хуан Бернат

Мойзе Кин

Касательно Неймара, то он получил повреждения еще 10 февраля в кубковом матче против Кана. В начале марта он восстановил тренировочный процесс. И ожидалось, что будет готов к матчу против Барселоны. Однако теперь сообщили, что он не готов к матчу.

Касательно Мойзе Кина, то у него коронавирус, и он продолжает пребывать на самоизоляции. Стоит добавить, что игрок забил один из голов в ворота Барселоны в первом матче.

Матч ПСЖ – Барселона состоится в среду, 10 марта. Это будет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче в Испании Барселона уступила со счетом 1:4. Хет-трик оформил Мбаппе, а Месси отличился ударом с пенальти.

Если до этого шансы обеих команд на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов были равны, то после первого матча ставки на проход ПСЖ не принимали. Вероятность того, что Барселона сможет пройти ПСЖ, оценена коэффициентом 19.

Напомним, что Неймар перебрался в ПСЖ именно из Барселоны в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.