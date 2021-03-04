Непобедимый боксер Александр Усик продолжает подготовку к предстоящему поединку. Сейчас украинец готовится в Киеве.

Команда 34-летнего Александра Усика уже ведет переговоры с Джо Джойсом, который может стать следующим соперником украинца.

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Активная тренировка Усика

Несмотря на то, что украинский боксер еще не знает, станет ли англичанин его соперником, но уже готовится к поединку. Сейчас боксер проводит тренировки в Киеве, и даже поработал в одном зале с футболистом Евгением Селезневым.

На видео видно, как сначала Александр выполняет кардио, а потом превращает обычный гриф в весло.

Можно много говорить, как лучше сделать. Но если ты не делаешь это, тогда твои слова – пустота,

– написал Усик.

Последний бой Усика и будущий соперник

Последний раз Александр выходил на ринг в октябре 2021 года. Тогда его очередной "жертвой" стал Дерек Чисора. Хотя боксер из Великобритании устоял на своих двоих все 12 раундов, но судьи единогласно отдали победу Усику.

Украинец активнее вел себя на ринге, а Дерек делал акцент на мощь своих ударов. 34-летний украинский боксер хотел провести бой с Энтони Джошуа, но британец захотел провести дуэль против своего земляка Тайсона Фьюри.

Следующим соперником украинца вероятно станет Джо Джойс. Скорее всего боксеры выйдут на ринг в начале лета 2021 года. Не исключено, что поединок состоится в Украине.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24