Прыжки и упражнения с грифом: жаркая подготовка Усика к следующему бою – видео
Непобедимый боксер Александр Усик продолжает подготовку к предстоящему поединку. Сейчас украинец готовится в Киеве.
Источник:инстаграм Александра Усика
Команда 34-летнего Александра Усика уже ведет переговоры с Джо Джойсом, который может стать следующим соперником украинца.
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Активная тренировка Усика
Несмотря на то, что украинский боксер еще не знает, станет ли англичанин его соперником, но уже готовится к поединку. Сейчас боксер проводит тренировки в Киеве, и даже поработал в одном зале с футболистом Евгением Селезневым.
На видео видно, как сначала Александр выполняет кардио, а потом превращает обычный гриф в весло.
Можно много говорить, как лучше сделать. Но если ты не делаешь это, тогда твои слова – пустота,
– написал Усик.
Последний бой Усика и будущий соперник
- Последний раз Александр выходил на ринг в октябре 2021 года. Тогда его очередной "жертвой" стал Дерек Чисора. Хотя боксер из Великобритании устоял на своих двоих все 12 раундов, но судьи единогласно отдали победу Усику.
- Украинец активнее вел себя на ринге, а Дерек делал акцент на мощь своих ударов. 34-летний украинский боксер хотел провести бой с Энтони Джошуа, но британец захотел провести дуэль против своего земляка Тайсона Фьюри.
- Следующим соперником украинца вероятно станет Джо Джойс. Скорее всего боксеры выйдут на ринг в начале лета 2021 года. Не исключено, что поединок состоится в Украине.
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