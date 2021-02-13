Украинский боксер Александр Усик стремится завоевать чемпионский титул в тяжелом весе. Однако действующий чемпион по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа и обладатель пояса WBC не спешат давать бой украинцу.

Как известно, Джошуа встретится с Фьюри. Согласно заявлению WBO, если Усик в следующем поединке одолеет Джо Джойса, то должен будет провести бой с победителем встречи между Джошуа и Фьюри.

Кстати Усик и Джойс не смогли договориться о бое

На кону боя Усика и Джойса будет временный титул чемпиона WBO. Следовательно, за полноценный титул Усик или Джойс должны сражаться против Джошуа или Фьюри.

Но Джошуа и Фьюри не планируют давать бой обоим боксерам. Британцы хотят заключить контракт на два поединка и сразу провести реванш.

Тогда победителю первого поединка придется отказаться от пояса WBO. Об этом заявил Эдди Хирн, промоутер Джошуа.

Пояс WBO придется освободить после первого боя. Если они подпишут контракт на два поединка, и победителя обяжут подраться с победителем боя Усик – Джойс, то они просто не станут этого делать,

– заявил Хирн.

По словам Хирна, во втором поединке не будет значения, что будет стоять на кону.

"Я хочу, чтобы победитель боя Джошуа – Фьюри стал абсолютным чемпионом. Не имеет значения, что произойдет дальше. Будет реванш и еще один отличный бой. Но главное – определить, кто лучше", – резюмировал промоутер.

Когда состоятся поединки

Первый бой Фьюри и Джошуа может состояться в мае-июне 2021 года. Пока стороны не заключили контракт, но ведут переговоры.

Что касается боя Усик – Джойс, то команду украинца не устроило предложение британца. Следовательно, судьба боя определится на промоутерских торгах.

Вероятно, бой состоится весной 2021 года.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24