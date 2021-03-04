Стрибки та вправи з грифом: спекотна підготовка Усика до наступного бою – відео
Непереможний боксер Олександр Усик продовжує підготовку до майбутнього поєдинку. Наразі українець готується у Києві.
Джерело:інстаграм Олександра Усика
Команда 34-річного Олександра Усика вже веде перемовини з Джо Джойсом, який може стати наступним суперником українця.
Оце так Наступний бій Усика може відбутися в Україні: відома дата
Активне тренування Усика
Попри те, що український боксер ще не знає, чи стане англієць його суперником, але вже готується до поєдинку. Зараз боксер проводить тренування у Києві та навіть попрацював в одному залі з футболістом Євгеном Селезньовим.
На відео видно, як спершу Олександр виконує кардіо, а згодом перетворює звичайний гриф на весло.
Можна багато говорити, як краще зробити. Але якщо ти не робиш це, тоді твої слова – порожнеча,
– написав Усик.
Останній бій Усика та майбутній суперник
- Востаннє Олександр виходив на ринг у жовтні 2021 року. Тоді його черговою "жертвою" став Дерек Чісора. Хоча боксер з Великої Британії встояв на власних двох усі 12 раундів, але судді одноголосно віддали перемогу Усику.
- Українець активніше поводив себе на ринзі, а Дерек робив акцент на потужність своїх ударів. 34-річний український боксер прагнув провести бій з Ентоні Джошуа, але британець захотів провести дуель проти свого земляка Тайсона Ф'юрі.
- Наступним суперником українця ймовірно стане Джо Джойс. Швидше за все боксери вийдуть на ринг на початку літа 2021 року. Не виключено, що поєдинок відбудеться в Україні.
Поділитися новиною