Непереможний боксер Олександр Усик продовжує підготовку до майбутнього поєдинку. Наразі українець готується у Києві.

Команда 34-річного Олександра Усика вже веде перемовини з Джо Джойсом, який може стати наступним суперником українця.

Оце так Наступний бій Усика може відбутися в Україні: відома дата

Активне тренування Усика

Попри те, що український боксер ще не знає, чи стане англієць його суперником, але вже готується до поєдинку. Зараз боксер проводить тренування у Києві та навіть попрацював в одному залі з футболістом Євгеном Селезньовим.

На відео видно, як спершу Олександр виконує кардіо, а згодом перетворює звичайний гриф на весло.

Можна багато говорити, як краще зробити. Але якщо ти не робиш це, тоді твої слова – порожнеча,

– написав Усик.

Останній бій Усика та майбутній суперник

Востаннє Олександр виходив на ринг у жовтні 2021 року. Тоді його черговою "жертвою" став Дерек Чісора. Хоча боксер з Великої Британії встояв на власних двох усі 12 раундів, але судді одноголосно віддали перемогу Усику.

Українець активніше поводив себе на ринзі, а Дерек робив акцент на потужність своїх ударів. 34-річний український боксер прагнув провести бій з Ентоні Джошуа, але британець захотів провести дуель проти свого земляка Тайсона Ф'юрі.

Наступним суперником українця ймовірно стане Джо Джойс. Швидше за все боксери вийдуть на ринг на початку літа 2021 року. Не виключено, що поєдинок відбудеться в Україні.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24