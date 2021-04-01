Сборная Украины по футболу не слишком удачно стартовала в отборе на чемпионат мира. После ничьей с действующими чемпионами мира французами мы не смогли дома обыграть Финляндию и Казахстан. А это повлияло на нашу позицию в группе и шансы выйти на Мундиаль.

Во время жеребьевки Украина была во второй корзине. Из первой корзины нам в соперники выпала сборная Франции. И именно французы являются главными фаворитами на выход из группы с первого места. Ведь только оно дает право на прямую путевку на чемпионат мира.

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Эксперты же видели Украину главным претендентом на второе место, которое дает право выступить в плей-офф. В борьбе за вторую строчку нашими конкурентами являются сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии.

Хотя после первого матча отбора шансы Украины побороться даже за первое место выросли. Ведь мы на выезде сыграли в результативную ничью с французами 1:1. И был шанс повторить успех отбора на Евро-2020, когда мы в первом матче сыграли вничью с португальцами, а затем обыграли и остальных конкурентов, заняв первое место. Сходство ситуации заключалась в том, что в отборе на Евро-2020 мы сыграли вничью с действующими чемпионами Европы, а в отборе на Мундиаль – действующими чемпионами мира.

Но на этом сходство закончилось, после чего нас ждали тяжелые будни. И дальнейшие результаты заставили нас смотреть на шансы сборной Украины менее оптимистично:

мы сыграли вничью дома с Финляндией, пропустив гол на 89-й минуте с пенальти. И потеряли на следующий матч Виталия Миколенко, который получил красную карточку.

в матче с Казахстаном сборная Украины нанесла почти три десятка ударов. Но забила лишь один раз. Казахи лишь дважды пробили в створ ворот, но забили. Матч закончился вничью 1: 1.

Вот и получается, что в трех стартовых турах отбора Украина трижды сыграла вничью 1:1. И если такой результат в гостевом матче против Франции подходящий, то потеря очков в матчах против Финляндии и Казахстана заставляет задуматься над перспективами этой команды.

Пока сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. Но отставание от Франции составляет уже четыре очка. А осталось сыграть всего пять матчей. А остальные команды занимают более низкие места, потому что сыграли только по два матча, в то время как украинцы – три.



Турнирная таблица в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация УАФ

Такие результаты значительно пошатнули шансы сборной Украины стать победителем. Франция лишь закрепила свой статус фаворита. В букмекерской компании Favbet именно французов видят победителем группы – коэффициент 1,1 на такой итог отбора.

Что касается Украины, то мы и дальше вторые – коэффициент 7,5 для тех, кто верит в успех "сине-желтых". На фоне этого шансы Финляндии или Боснии и Герцеговины занять первое место выглядят еще менее вероятными – коэффициенты 20 и 25 соответственно. Казахстан, несмотря на ничью в матче с Украиной, и дальше считается аутсайдером – коэффициент 300 на их победу в группе.

Но шанс попасть на ЧМ-2022, несмотря на такой неудачный старт, у Украины все равно есть. Ведь можно занять второе место и выйти из группы в плей-офф. И такой итог отбора для Украины является более реальным – коэффициент 1,5 на выход из группы. Для тех, кто не верит в нашу команду – коэффициент 2,5 на то, что Украина не займет одно из первых двух мест.



Шансы сборной Украины занять первое место и выйти из группы / Иллюстрация Favbet

Теперь у сборной Украины будет перерыв до мая. Именно тогда наша команда соберется снова. И сначала сыграет три спарринга в подготовке к Евро-2020 – против Бахрейна, Северной Ирландии и Кипра. А дальше будет чемпионат Европы, где нас как минимум будут ожидать матчи против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. А дальше все будет зависеть от результатов этих матчей – выйдет ли Украина в плей-офф.

Отбор же на чемпионат мира продолжится в сентябре – гостевым матчем против Казахстана и домашней игрой с Францией. В октябре нас ожидает выезд в Финляндию и домашняя игра с Боснией и Герцеговиной. С этой сборной мы и закончим отбор выездным поединком в ноябре.



Календарь матчей отбора на ЧМ-2022 для сборной Украины / Иллюстрация 24 канала