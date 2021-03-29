В воскресенье, 28 марта, сборная Украины во втором туре отбора на ЧМ-2022 дома сыграла вничью 1:1 с Финляндией.

Команда Андрея Шевченко упустила победу на последних минутах из-за ошибки Виталия Миколенко, который привез пенальти в свои ворота и был удален с поля.

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Сам Миколенко после своего удаления в отчаянии ждал завершения игры, сидя на лестнице до подтрибунного помещения НСК "Олимпийский", продемонстрировав неравнодушие игрока к сборной Украины.

Украина – Финляндия: итоги