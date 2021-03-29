Фото дня: эмоциональная реакция Миколенко на ошибку в матче против Финляндии
В воскресенье, 28 марта, сборная Украины во втором туре отбора на ЧМ-2022 дома сыграла вничью 1:1 с Финляндией.
Источник:инстаграм Николая Василькова
Команда Андрея Шевченко упустила победу на последних минутах из-за ошибки Виталия Миколенко, который привез пенальти в свои ворота и был удален с поля.
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Сам Миколенко после своего удаления в отчаянии ждал завершения игры, сидя на лестнице до подтрибунного помещения НСК "Олимпийский", продемонстрировав неравнодушие игрока к сборной Украины.
Украина – Финляндия: итоги
- Украина упустила победу в матче, где должна была получить три очка. Кажется, подопечные Андрея Шевченко расслабились в последние минуты, когда держали победу уже почти в руках.
- После поединка украинская сборная с 2 очками занимает 3 место. Лидирует Франция, которая победила Казахстан – 4 пункта. Между обеими сборными располагаются финские футболисты также с 2 набранными очками.
- Следующий матч сборная Украины проведет 31 марта против Казахстана.
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