Благотворительность от Кличко-младшего

В Германии 6 мая стартовал благотворительный аукцион. Все заработанные деньги пойдут на борьбу с жестjким поведением с детьми, которые пострадали от домашнего насилия.

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Аукцион продлится до 13 мая. Среди лотов не обошлось без украинского следа. Легенда бокса Владимир Кличко поддержал проект для детей и выставил свой лот. Кличко-младший подписал и выставил свои боксерские перчатки с автографом.

Также кроме него эту инициативу поддержали полузащитник Гамбурга Гидеон Юнг, телеведущие Штеффен Хенсслер и Корнелия Полетто и известные художники.

Среди лотов можно встретить не только подписанные боксерские перчатки украинца, но и футболки с автографами, сертификаты на проживание в отелях, различные курсы и картины.

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