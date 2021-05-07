Благотворительность от Кличко-младшего
В Германии 6 мая стартовал благотворительный аукцион. Все заработанные деньги пойдут на борьбу с жестjким поведением с детьми, которые пострадали от домашнего насилия.
Вот так До "вечного рекорда" один шаг: Кличко превзошел Тайсона, Али и Льюиса
Аукцион продлится до 13 мая. Среди лотов не обошлось без украинского следа. Легенда бокса Владимир Кличко поддержал проект для детей и выставил свой лот. Кличко-младший подписал и выставил свои боксерские перчатки с автографом.
Также кроме него эту инициативу поддержали полузащитник Гамбурга Гидеон Юнг, телеведущие Штеффен Хенсслер и Корнелия Полетто и известные художники.
Среди лотов можно встретить не только подписанные боксерские перчатки украинца, но и футболки с автографами, сертификаты на проживание в отелях, различные курсы и картины.
Кличко возобновит карьеру
- Владимир все чаще намекает на свое возвращение на профессиональный ринг. В августе 2017 года Кличко последний раз вышел на профессиональный ринг. Украинец проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа.
- Кличко-младший находится в отличной форме и может утереть нос многим молодым боксерам.
- Промоутер Александр Красюк раскрыл два условия, которые могут вернуть украинского боксера на ринг. Владимир хочет взять реванш у Тайсона Фьюри и стать старейшим чемпионом мира.
- Недавно легендарный Эвандер Холифилд вызвал украинского боксера для совместных тренировок. Летом 2020 года Владимир уже помогал Эвандеру в подготовке к выставочным поединкам.
- Украинец может оказаться в тренировочном лагере своего обидчика Джошуа.
- Кличко осталось провести один успешный титульный бой, чтобы сравняться с "вечным рекордом" американца Джо Луиса. Владимир 9,5 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе.