К рекорду один шаг

45-летний Владимир Кличко все чаще намекает на возвращение на профессиональный ринг. Кличко-младший уже побил рекорды легендарных Майка Тайсона, Эвандера Холифилда и Мухаммеда Али.

Вот так Тише, потому что сейчас убьешь спарринг-партнера, – экс-тренер Кличко поражен формой Владимира

Украинцу нужно праздновать победу в одном титульном бою, чтобы добраться до "вечного рекорда". Сейчас Владимир занимает второе место в рейтинге по количеству успешных чемпионских поединков. Лидером списка является Джо Луис – американский боксер, который провел 26 успешных чемпионских поединков.

Виталий Кличко в таком рейтинге идет на 6-й позиции. За свою карьеру он провел 15 успешных титульных боев. Такое же количество удачных противостояний есть в активе британца Леннокса Льюиса.



Топ-10 боксеров по успешным титульным боям в хэвивейте / Скриншот из Википедии

Возвращение Кличко-младшего