К рекорду один шаг
45-летний Владимир Кличко все чаще намекает на возвращение на профессиональный ринг. Кличко-младший уже побил рекорды легендарных Майка Тайсона, Эвандера Холифилда и Мухаммеда Али.
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Украинцу нужно праздновать победу в одном титульном бою, чтобы добраться до "вечного рекорда". Сейчас Владимир занимает второе место в рейтинге по количеству успешных чемпионских поединков. Лидером списка является Джо Луис – американский боксер, который провел 26 успешных чемпионских поединков.
Виталий Кличко в таком рейтинге идет на 6-й позиции. За свою карьеру он провел 15 успешных титульных боев. Такое же количество удачных противостояний есть в активе британца Леннокса Льюиса.
Топ-10 боксеров по успешным титульным боям в хэвивейте / Скриншот из Википедии
Возвращение Кличко-младшего
- Владимир 9,5 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе. В августе 2017 года Кличко в последний раз вышел на профессиональный ринг. Украинец проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа.
- Промоутер Александр Красюк раскрыл два условия, которые могут вернуть украинского боксера на ринг. Владимир хочет взять реванш у Тайсона Фьюри и стать возрастным чемпионом мира.
- Недавно легендарный Эвандер Холифилд вызвал украинского боксера для совместных тренировок. Летом 2020 года Владимир уже помогал Эвандеру в подготовке к выставочным поединкам.
- Украинец может оказаться в тренировочном лагере своего обидчика Джошуа.