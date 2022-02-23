Солодуха: Спортивное сообщество не должно молчать

Украинская легкоатлетка и депутат Верховной Рады Украины не могли обойти стороной напряженную ситуацию, которая сложилась в Украине. На своей странице в фейсбуке спортсменка написала сильный пост, в котором попросила спортивное сообщество не молчать, а действовать.

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Солодуха процитировала слова основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена, который сказал: "О, спорт. Ты мир!".

Бывшая легкоатлетка уверена, что в ситуации, когда мир над украинским государством находится под угрозой, спорт должен сказать свое слово. По ее мнению, спортивное сообщество должно вмешаться в политику, если это нужно, так как спорт не вне политики.

Сегодня над Украиной нависла угроза войны. Большой, жестокой и смертоносной. И мировое спортивное сообщество не должно молчать. Я призываю его высказаться и осудить российскую агрессию по отношению к Украине. Международные спортивные федерации, национальные спортивные объединения ведущих стран – их позиция будет весомой моральной поддержкой не только для наших спортсменов, но и для всех украинцев.

– призвала Солодуха.

Из-за санкций Министерства финансов США пострадал футбольный клуб ЦСКА.

Также Великобритания присоединилась к действиям США. Из-за ее санкций понесли убытки футбольные и хоккейные клубы России.

"Донецк, Луганск, Крым – это Украина"

В ее посте говорится, что спорт должен выполнять одну из своих миссий – защиту мира. Молчание же будет отказом от тех основополагающих принципов, составляющих его сущность.

Призер Олимпиады-2012 надеется, что спортивная часть мира отреагирует на такие действия России в отношении Украины и как можно быстрее проявит солидарность.

Свой пост Саладуха окончила мощными словами об оккупированных украинских землях.

Агрессор непременно проигрывает, потому что мы боремся за мир и родную землю! Донецк, Луганск, Крым – это Украина!,

– написала спортсменка.

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