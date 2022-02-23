  • Титулована українська легкоатлетка, яка у 2012 році у Лондоні принесла країні олімпійську "бронзу" у потрійному стрибку. Багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу.
  • У Токіо-2020 легкоатлетка не змогла пройти у фінал Олімпійських ігор.
  • 22 січня 2022 року офіційно закінчила професійну кар'єру. Саладуха зробила це доволі символічно на дитячому Кубку зі стрибків "Біла Пантера". Легкоатлетка зазначила, що передає естафету молоді.