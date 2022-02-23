- Титулована українська легкоатлетка, яка у 2012 році у Лондоні принесла країні олімпійську "бронзу" у потрійному стрибку. Багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу.
- У Токіо-2020 легкоатлетка не змогла пройти у фінал Олімпійських ігор.
- 22 січня 2022 року офіційно закінчила професійну кар'єру. Саладуха зробила це доволі символічно на дитячому Кубку зі стрибків "Біла Пантера". Легкоатлетка зазначила, що передає естафету молоді.
Закликаю світову спортивну спільноту засудити російську агресію щодо України, – Саладуха
Ольга Саладуха висловила свою патріотичну позицію. Легкоатлетка, яка нещодавно закінчила кар'єру, попросила спортивну спільноту відреагувати на російську агресію щодо України.
Джерело:фейсбук Ольги Саладухи