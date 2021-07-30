Не хватило совсем немного
Ольга Саладуха не может занести себе в активе третьи в своей карьере Олимпийские игры. 38-летняя легкоатлетка не смогла пробиться в финал в тройном прыжке. Она была единственной представительницей Украины в этом виде спорта.
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За выход в финал соревновались 33 прыгуньи. Спортсменкам нужно было показать результат 14.40 метров, чтобы выйти в решающий раунд борьбы за награды. Другой вариант – 12 лучших в квалификации, независимо от итогового результата.
Саладуха не смогла пробиться в финал тройного прыжка. По итогам выступления всех легкоатлеток она показала лишь 20-й результат. Отметим, что в тройном прыжке среди мужчин украинцы не выступают.
- До Токио Саладуха дважды выступала на Олимпийских играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012). В Китае она заняла 9 позицию с результатом 14.70. А уже через четыре года смогла завоевать олимпийскую медаль. Ольга с результатом 14.79 завоевала "бронзу".