Саладуха: За ними победное будущее
22 января 2022-го года станет особенным днем для Ольги Саладухи. Легкоатлетка официально попрощается со спортивной карьерой. Украинка символично сделает это на детском Кубке по прыжкам "Белая Пантера".
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Саладуха написала об этом на своей странице в фейсбуке. Такое решение далось легкоатлетке довольно сложно. Но каждый спортсмен завершает свой профессиональный путь.
Почему Саладуха решила это сделать во время детских соревнований? Спортсменка объяснила, что сделала это сознательно.
Очень символично, потому что так мы – опытные спортсмены – передаем эстафету молодежи и верим, что за ними победное будущее,
– отметила бронзовый призер Олимпиады-2012.
Намек на завершение карьеры был еще после Токио
38-летняя спортсменка приняла участие на Олимпиаде-2020 в тройном прыжке. Саладуха прыгнула на 13,91 метра. Этого результата не хватило, чтобы преодолеть квалификацию.
После чего Ольга прокомментировала свое выступление. Украинка намекнула, что старт на Играх был последним в ее карьере.
Успешная карьера Саладухи
- Саладуха воплотила мечту в реальность. Спортсменка имеет в своем активе олимпийскую медаль – "бронзу", которую привезла из Лондона в 2012 году.
- Легкоатлетка имеет "золото" чемпионата мира и Европы. Также является многократным призером соревнований.
- На соревнованиях в помещении тоже неоднократно поднимала украинский флаг выше других.
- Саладуха входит в Комитет атлетов ФЛАУ, возглавляет Комиссию атлетов НОК Украины, народным депутатом и председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности.
- В предпоследний день 2021-го года Федерация легкой атлетики Украины присвоила Ольге Саладухе статус почетного вице-президента ФЛАУ.