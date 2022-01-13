Саладуха: За ними победное будущее

22 января 2022-го года станет особенным днем для Ольги Саладухи. Легкоатлетка официально попрощается со спортивной карьерой. Украинка символично сделает это на детском Кубке по прыжкам "Белая Пантера".

К теме Ольга Саладуха завершила карьеру после провала на Олимпиаде-2020

Саладуха написала об этом на своей странице в фейсбуке. Такое решение далось легкоатлетке довольно сложно. Но каждый спортсмен завершает свой профессиональный путь.

Почему Саладуха решила это сделать во время детских соревнований? Спортсменка объяснила, что сделала это сознательно.

Очень символично, потому что так мы – опытные спортсмены – передаем эстафету молодежи и верим, что за ними победное будущее,

– отметила бронзовый призер Олимпиады-2012.

"Буду чрезвычайно рада видеть всех" Этот день обещает быть насыщенным эмоциями, ведь атлеты отдают любимому виду спорта огромную часть своей жизни. Как заметила прыгунья, ее сердце тоже принадлежит спорту. Легкоатлетка призывает всех киевлян и гостей города разделить с ней этот трогательный момент. Поэтому буду очень рада видеть всех, кто поддерживает меня лично, тех, кому небезразличен детский и профессиональный спорт, кто болеет за Украину. Жду вас 22 января в Киевском легкоатлетическом манеже по адресу проспект Павла Тычины, 18. Начало мероприятия – в 11:00. Благодарна каждому, кто поможет сделать этот день еще более невероятным! До встречи!,

– написала Саладуха в фейсбуке.

Намек на завершение карьеры был еще после Токио

38-летняя спортсменка приняла участие на Олимпиаде-2020 в тройном прыжке. Саладуха прыгнула на 13,91 метра. Этого результата не хватило, чтобы преодолеть квалификацию.

После чего Ольга прокомментировала свое выступление. Украинка намекнула, что старт на Играх был последним в ее карьере.

Успешная карьера Саладухи