"Прорвало" в матче с бывшими: Яремчук – лучший игрок матча Бенфика – Динамо

Киевское Динамо поражением завершило выступления в Лиге чемпионов. Воспитанник клуба, выступающий за Бенфику, Роман Яремчук забил в ворота бывшей команды.

Забил бывшей команде

Подопечные Мирчи Луческу так и не смогли одержать дебютную победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Киевляне не сломали португальскую оборону и уступили Бенфике (2:0).

Больше об игре Бенфика обыграла Динамо в Лиге чемпионов – первый гол забил Яремчук: видео

Счет в матче размочил украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук. Именно автор первого гола во встрече стал лучшим игроком матча. Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру украинца выше всего – 8.1. Он трижды пробивал по воротам Бущана, три раза шел в обводку, а показатель его передач составил 71%.

Именно в поединке с "бело-синими" Яремчуку удалось прервать свою голевую засуху. До этого последний раз нападающий отмечался еще в конце сентября, когда оформил дубль в ворота Витории. В сезоне-2021/2022 забил 5 мячей и сделал 4 ассиста в 20 сыгранных встречах. Отметим, что футболист является воспитанником киевского Динамо.

Чуть худший балл получил центрбек "Орлов" Николас Отаменди – 7.9.

В составе Динамо лучшим стал полузащитник Николай Шапаренко – 6.9. Второе и третье места поделили Александр Тимчик и Виталий Буяльский – 6.8 и 6.7.



Бенфика – Динамо: оценки игроков / Скриншот с WhoScored