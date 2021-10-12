Промоутер Усика рассказал, когда ждать боя с Тайсоном Фьюри
Источник:Sky Sports
Александр Усик после эффектной победы в бою против Энтони Джошуа стремится объединить чемпионские титулы в тяжелом весе. Для этого непобедимому украинцу следует одолеть Тайсона Фьюри.
Усик встретится с Фьюри после боя с Джошуа
Александр Красюк, промоутер украинца, рассказал, когда следует ждать поединка Усик – Фьюри. По его словам, поединок состоится только после второй встречи украинца с Джошуа.
Стоящее Фьюри обладает лучшей защитой среди боксеров тяжелого веса и опережает Усика
Бой с Фьюри состоится после того, как Усик победит Энтони Джошуа в реванше,
– сказал Красюк.
В предыдущем сезоне Фьюри 10 октября нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
Красюк отметил, что Усик поражен тем, что Фьюри и Уайлдер не продемонстрировали боксерских способностей.
"Александр был поражен победой Фьюри над Уайлдером. Его поразило, как они сражались, не показывая боксерских новыков. Они пытались нанести друг другу большие потери", – рассказал промоутер.
Что известно о следующем бое Усика
- После того, как Усик побил Энтони Джошуа 25 сентября, британец официально активировал опцию о реванше.
- 34-летний Александр хочет чтоб реванш состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". В ответ Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявил, что такой вариант маловероятен.
- Вместе с тем, он отметил, что Киев таки может увидеть реванш. Ожидается, что второй поединок между Усиком и Джошуа состоится в феврале – апреле 2022 года.
- Джошуа попытается вернуть титулы WBO, WBA, IBF, IBO.