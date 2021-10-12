Промоутер Усика рассказал, когда ждать боя с Тайсоном Фьюри

Александр Усик после эффектной победы в бою против Энтони Джошуа стремится объединить чемпионские титулы в тяжелом весе. Для этого непобедимому украинцу следует одолеть Тайсона Фьюри.

Усик встретится с Фьюри после боя с Джошуа

Александр Красюк, промоутер украинца, рассказал, когда следует ждать поединка Усик – Фьюри. По его словам, поединок состоится только после второй встречи украинца с Джошуа.

Стоящее Фьюри обладает лучшей защитой среди боксеров тяжелого веса и опережает Усика

Бой с Фьюри состоится после того, как Усик победит Энтони Джошуа в реванше,

– сказал Красюк.

В предыдущем сезоне Фьюри 10 октября нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

Красюк отметил, что Усик поражен тем, что Фьюри и Уайлдер не продемонстрировали боксерских способностей.

"Александр был поражен победой Фьюри над Уайлдером. Его поразило, как они сражались, не показывая боксерских новыков. Они пытались нанести друг другу большие потери", – рассказал промоутер.

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